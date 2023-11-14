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Malatya Kent Konseyi’nde bir araya gelen Şehir Gönüllüleri Meclisi’nin bazı üyeleri, İsrail'in Filistin halkına yaşattığı vahşeti protesto etmek, Büyükşehir iştiraklerindeki ESENLİK Marketler ve BELSOS AŞ tesislerinde, İsrail menşeili ürünlerin satışlarının durdurulup boykot uyguladıkları için destek verdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın açıklaması programına Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, ESENLİK Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Malatya Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi’nin bazı üyeleri katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan,Malatya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri Esenlik ve BELSOS’ave Malatya’da bu konuda hassasiyet gösteren diğer esnaflara İsrail menşeili ürünlere karşı uygulamış oldukları boykotadestek olduklarını ifade etti.

Vicdanı olan herkesin insani olarak Filistin’de yaşanan insanlık dramına, vahşete tepki göstermeleri gerektiğini söyleyen Artan, “Bu toplantımızın amacı, Malatya Büyükşehir Belediyemizin şirketleri Esenlik AŞ ve BELSOS şirketimizin ve Malatya’da bu konuda hassasiyet gösteren diğer esnaflarımızın başlatmış olduğu boykotu desteklediğimizi kamuoyuna deklare etmek ve boykotun daha geniş kesimlere yayılmasını sağlamaktır. Boykota destek veren, Esenlik Genel Müdürlüğümüzü ve BELSOS şirketimizi kutluyorum. Aynı zamanda Üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Yeşilyurt Belediyemiz, Battalgazi Belediyemiz ve bu kararı alan boykota destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı destekliyoruz” dedi.

Esenlik AŞ Genel Müdürü Ata Ünlü, “Burada bize büyük görev düştüğü kadar tüketicimize de görevdüşüyor. Halkımız bu konuda gerekli hassasiyeti gösterirse bizim işimiz daha kolaylaşır. Bu desteği verirlerse bizlerde inşallah onların arzu ettikleri manada seviyeye ve pozisyona geliriz diye ümit ediyoruz. Malatyalıların bu hususta desteklerini bekliyoruz.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Yabancı ülkelerde bile telefonlarını çıkarıp bu İsrail ürünüdür diye araştırıp ona göre alış veriş yapan insanlar var. Zulüm zulümdür. Zulüm gayri insani bir olaydır. Zulmün milleti olmaz. Biz insanız ve insan olarak bakıyoruz olaya ve hassasiyetimiz var. Türkiye’deki tüm yerli ürünlerin desteklenmesi taraftarıyız ve sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.

Programın sonunda bazı üyeler bu konu ile alakalı yapılması gerekenler konusunda görüşlerini belirterek İsrail ürünleri yerine yerli ürünlerin desteklenmesi ve ona göre alış veriş yapılması konusunda herkesin bu boykot çağrısına destek vermelerinin altını çizdiler.