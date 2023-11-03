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Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü, Katı Atık Düzenli Depolama Alanında çöp gazından 2,4 MW/h elektrik enerjisi üretiyor. Üretilen enerjiyle 8 bin 510 hanenin ihtiyacını karşılanıyorMALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından, Malatya Entegre Çevre Projesi kapsamında ülke genelinde ilk defa uygulanan 3’ü enerji tabanlı olmak üzere 4 farklı prosesile atıkların bertarafısağlanırken, 3 farklı yöntemle elektrik enerjisi üretiliyor.

“Minimum Atık, Maksimum Enerji” hedefiyle atıklar ekonomiye kazandırılırken,Malatya il merkezi ve ilçelerden toplanarak Orduzu Katı Atık Entegre Tesisine getirilen günlük 500-600 ton evsel katı atıktangeri dönüşüm malzemeleri, atıktan türetilmiş yakıt ve organik atıklar şeklinde Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde ayrıştırılıyor.

8 BİN 510 HANENİN YILLIK ELEKTRİK ENERJİ İHTİYACI KARŞILANIYOR

Atıktan türetilmiş yakıt, Gazifikasyon Tesisinde kullanılarak4 MW/h, Biyometanizasyon Tesisinde organik atıklardan 1 MW/h, Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde LFG sistemi ile 4 MW/h elektrik enerjisi üretiliyor.Ayrıştırma işlemi tamamlandıktan sonra kalan katı atıklar,Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’na transfer edilerek 500 binmetreküp (m3)hacme sahip olan lottadepolanıyor ve Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanında çöp gazından 2,4 MW/h elektrik enerjisi üretiliyor.Yapılan işlemler sonucunda üretilen elektrik enerjisi ile 8 bin 510 hanenin yıllık elektrik enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Öte yandan Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda bulunan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinde ise günlük 150 m3 çöp sızıntı suyu arıtılarak,alıcıortama deşarj ediliyor. Bu sayede su ve toprak kirliliği önlenerek “Sürdürülebilir Çevre” hedefine ulaşılıyor.Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde katı atıklardan elektrik enerjisi üretilirken bir yandan da üretim sonucunda açığa çıkan ısı değerlendirilerek, alanda bulunan serada fide ve süs bitkileri yetiştiriliyor.

