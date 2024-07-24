Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya Valisi Seddar Yavuz Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Vefa Konağında düzenlenen Aşure Programı’na katıldılar.MALATYA (İGFA) - Vefa Konağı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, burada birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaptı.

Aşure Günü ile alakalı günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Başkan Sami Er, “Muharrem ayındayız. Bizim için çok önemli bir ay. Aşure programı için Vefa Konağımızda siz değerli başımızın tacı büyüklerimizle bir araya geldik. Aşure bizim renklerimizin, dillerimizin, meşreplerimizin farklılığını ifade eden bir yiyecektir. Bizler bu toplumun birer ferdiyiz. Çeşitli renkleri bünyesinde barındıran bir toplumuz. Geçmişte birtakım sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılardan biri de Peygamber Efendimizin (s.a.v.) torunu Hz. Hüseyin Peygamberimizin yaşadığı sıkıntılardır. Muharrem ayı aynı zamanda İslam tarihinde birçok olayların yaşandığı bir aydır. Aşure programları Hz. Hüseyin Peygamberimizin Kerbela’da şehit edilmesinden dolayı yapılıyor. Birliğimizin, dirliğimizin ve beraberliğimizin daim olması için Allah’a dua ediyoruz. Aşure Günü de bizim birliğimizin, dirliğimizin sembolü olsun inşallah” diye konuştu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Muharrem ayının öneminden bahsetti.

Vefa Konağı Aşure Program’ından sonra Kernek Külliyesi’ndeki Engelli Merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.