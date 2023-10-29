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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İnönü Caddesi’nde ‘Geçiş Töreni’ yapıldı.MALATYA (İGFA) - Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesindeMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilk olarak Malatya Valiliğinde düzenlenen tebrik kabulüne katıldı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, protokolden birçok isim tebrik kabulü gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ‘Geçiş Töreni’nde Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan halkı selamlayarak Cumhuriyet Bayramların kutladı.

Programda Vali Ersin Yazıcı, bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Yazıcı’nın konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler ve türküler seslendirildi. Ayrıca halk oyunları ekibi tarafından da gösteriler düzenlendi. Kutlama programında 2. Ordu Bölge Bando Takımı’nın eşliğinde ‘Geçiş Töreni’ düzenlendi. Yapılan geçiş törenini vatandaşlar coşkuyla takip etti.

Askeri Birliklerin ve polislerin eşliğinde geçiş töreninde gazilerde halkı ve protokolü selamladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de geçiş töreninde yerini alırken, öğrenciler, sporcular ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de geçiş törenine katıldı.