Tahmini Okuma Süresi: dakika

Soğuk kış günlerinde sahipsiz sokak hayvanları için düzenli olarak Malatya’nın önceden belirlenen 25 bölgesinde hem hazır mama şeklinde hem de ekmek olarak yemleme yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için, kentin belirli noktalarına beslenmeleri için yiyecek bırakıldı.

Özellikle kış mevsiminde sahipsiz hayvanların olumsuz etkilenmemesi için her türlü çalışmayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde besin ihtiyacı artan sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine gıda bırakmayı ihmal etmedi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, soğuk kış günlerinde sahipsiz sokak hayvanları için düzenli olarak önceden belirlenen 25 farklı bölgeye hem hazır mama hem de ekmek bırakılarak hayvanların beslenmeleri sağlanıyor.Bu kapsamda ilk olarak Çöp alanı, Turgut Özal Tabiat Parkı, İnönü Üniversitesi arkası, Fırıncı Mahallesicivarı, TOKİ Karagöz bölgesi, Yeşiltepe Hayvan Pazarı civarı,1-2 Organize Sanayi Bölgeleri, Beylerderesi civarında yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca yaban kuşları için de tane yemler ilgili alanlara bırakıldı.

