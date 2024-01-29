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Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Malatya genelinde kurmuş olduğu şantiyelerle yeni yol açma ve genişletme ile asfalt serim çalışmalarının yanı sıra menfez, köprü ve taş duvar çalışmalarını da aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 2023 yılında menfez, köprü ve taş duvar gibi çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için yoğun mesai harcıyor.

MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, köprü yapımı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Battalgazi ilçesine 1 adet, Doğanşehir ilçesine 1 adet, Hekimhan ilçesine 1 adet, Pütürge ilçesine 2 adet köprü yapıldı.

Öte yandan kırsal kesimlerde altyapı hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek adına menfez çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesine 2, Darende ilçesine 4, Kuluncak ilçesine 1, Pütürge ilçesine 1, Yazıhan ilçesine 1, Yeşilyurt ilçesine 1 adet olmak üzere toplamda 10 adet menfez inşa etti.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, oluşabilecek toprak kaymalarına karşı tehlike arz eden noktalarda ise taş duvar yapım çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yeni açılan yolların yüksek kısımlarında toprak kaymalarını önlemek için yapılan taş duvarlar, olası tehlikeleri en aza indirgiyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda Battalgazi ilçesine 20 bin 290 metreküp, Kale ilçesine 647 metreküp, Yeşilyurt ilçesine 19 bin 173 metreküp olmak üzere toplamda 40 bin 110 metreküp taş duvar örüldü.