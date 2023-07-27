Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Çiğdem Tozkoparan Kadın Yaşam ve Spor Merkezi ileKernek Külliyesi Kadın Yaşam Merkezi ve Kerpiç Ev’lerde açılan halı dokuma kursları devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ilçe Müdürlükleri işbirliğiyle organize edilen halı dokuma kurslarında 60 kursiyer bulunuyor.

Çoğunluğu ev hanımı olan kursiyerler el sanatlarını öğrenerek, yurt dışına sattıkları halılarla aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar.

Halı dokuma kursları hakkında bilgi veren Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Küçük, “Asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat 2023 depreminden sonra vatandaşlarımızla birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak daima kadınlarımızın yanındaydık ve şimdi de kadınlarımızla beraber yaralarımızı sarma noktasında hem psikolojik hem de maddi olarak huzurlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda halı dokuma kurslarımızı açtık. Depremlerden dolayı yaşadıkları zorlukları burada vakit geçirerek, aşmaya çalışıyorlar” dedi.

“YURT DIŞINDAN TALEP GÖRÜYORUZ”

Burada vakit geçirirken aile bütçesine katkı sağladıklarını söyleyen Usta Öğretici Nurcan Doğan, “Tarihimizi ve kültürümüzü yaşatıyoruz. Halılarımızda Osmanlı motifleri kullanıyoruz. Lale motifleri de kullanıyoruz. Kursiyerlerimiz bir haftada halı dokumayı öğrenerek, bir ay içinde hız kazanıp aile bütçelerine katkı sağlamaya başlıyorlar. Dokunan halılar yurt dışına gidiyor. Genelde yurt dışından talep görüyoruz. Çok beğeniyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a bize bu imkânları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“EVDEKİ STRESE İYİ GELİYOR”

Kurs sırasında çok güzel vakit geçirdiklerini dile getiren kursiyer Gülcan Bozkurtoğlu, “Evde boşa geçen zamanımızı burada değerlendiriyoruz. Evdeki strese iyi geliyor dokuma yapmak. Halı dokumaya konsantre olduğumuz zaman o stresi unutuyoruz” diyerek, bu imkânlarıkendilerine sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

El Dokuma Usta Öğreticisi Tülay Çeçen ise, “Öğrencilerimiz bir yandan dokuma yaparken, diğer yandan da keyifli vakit geçiriyorlar. Ayrıca ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Dokumalarımızı satarak, öğrencilerimize de katkıda bulunuyoruz. Genç kızlarımız isterlerse kendilerine çeyizler veya çantalar dokuyorlar. Biz genelde yöresel motifleri kullanıyoruz. Halı dokumak stres atmaya bire bir iyi geliyor. Bu imkânları sağlayan belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.