Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte genel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra her kesimden vatandaşın yaşamına dokunacak projelerde birbiri ardına hayata geçiriliyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan "golf aracı" hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların yakınlarının kabir ziyaretlerini daha rahat yapmalarına imkan sağlıyor.MALATYA (İGFA) - Şehir Mezarlığı'nda kullanılmak üzere hizmete giren golf aracı yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için büyük bir ulaşım kolaylığı sunuyor.

Mezarlık ziyaretçilerinin çok fazla olması, araçların da içeri alınmaması nedeniyle hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların sıkıntı yaşamalarını önlemek amacıyladevreye konulan 8 kişi kapasiteli golf arabası mezarlık görevlilerinin eşliğinde hizmet veriyor.

Büyükşehir BelediyesiMezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından hizmete giren golf aracıyla yakınına ait kabir ziyaretini gerçekleştiren Cebrail Erkurt, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlerin aklında olmayan ancak doğrudan hayata dokunan insana dokunan hizmetleri sunuyorlar. Engellileri her zaman her yerde koruduğu, yaşlıları da düşündüğü için ve bugün buradaki hizmetten dolayı gerçekten minnettarız. Daha önce mezarlığa geldiğimiz zaman bayağı bir yol kat ediyorduk. Hatta bazen gelemiyorduk. Hizmetten dolayı yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmeti çok beğendiğini ifade eden Recep Aşkın da, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, engellilere böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ederim. Bu hizmetin sayesinde babamın mezarına ziyarete gidiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’

Abdullah Akgün ise, “ Böyle kolaylaştırıcı uygulamaları yaptıkları için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür ederim. Bu uygulamayı görünce aklıma şu söz geldi; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’. Bu düsturla hareket ettikleri için herkese teşekkür ediyorum” dedi.