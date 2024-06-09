Malatya Büyükşehir Belediyesi Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde,katı atıklardan üretilen elektrik enerjisi üretimi sırasında ortaya çıkan ısı ile seralarda yetiştirilen çiçekler, şehit aileleri ve belediye personelitarafından şehitlerinkabirlerine dikildi.MALATYA (İGFA) - Bayram öncesi bakımları yapılan Malatya Şehitliği’nde çiçeklendirme çalışmaları da yapıldı. Malatya Şehir Mezarlığında bulunan Malatya Şehitliği’ndeki şehitlerin kabirlerini aileleri ve belediye personelleri çiçeklendirdi. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren şehit aileleri Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Şehit babası Sıddık Selçuk, her daim şehit ailelerinin yanında olan Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini “Bir ilin güzelliğini görebilmek için o ilin şehitliğini gidip ziyaret etmek gerekir. Eğer şehitlik düzenli ve özenli ise o ilin belediye başkanı şehitliğe önem verdiği anlamına geliyor. Bugünde burada Büyükşehir Belediyesinin serada yetiştirmiş oluğu çiçekleri şehitlerimizin mezarlarına diktik. Belediyemize ince düşüncesinden dolayı çok çok teşekkür ederiz” ifadeleriyle anlattı.

Şehit babası Ramazan Karaca ise konuşmasında “Vatanımıza sahip çıkan şehitlerimizin mezarlarına, ailelerine bütün yakınlarına da sahip çıkan belediye başkanımıza ve belediye personellerimize teşekkür ederiz. Belki duygularımız tam ifade edemiyoruz ama bizlerle yakinen ilgilenen herkese saygılarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz” sözlerine yer verdi.

Çiçeklendirme çalışmasından ötürü memnuniyetini ifade eden Latif Çelik, “Oğlum Mehmet Çelik 9 Ocak 2021 yılında Diyarbakır Lice’de şehit oldu. Rabbim tüm şehitlerimizin şahadetlerini kabul eylesin. Belediyemize de yapmış olduğu bu hizmetten dolayı teşekkür ederiz” dedi.