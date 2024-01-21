Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) üyesi olan, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Türk Ocakları Manisa Şubesi ile birlikte Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonu'nda, Türk Milli Direnişinin Simgesi ’20 Yanvar’ adlı söyleşi düzenledi.Manisa (İGFA) - Şehitlerimizin için saygı duruşu ve Her iki Ülkenin Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan geceye, Manisa Ülkü Ocakları, Manisa Aydınlar Ocağı, Manisa Türk Ocakları, Kamusen İl Temsilcisi ve Yönetimi, Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa şubesi, Hemşehri Kültürleri Derneği Başkanı ve yönetimi, Çukurovalılar Derneği, Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği, Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu, (MANAT) Manisa UniAk, MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı, SASAM Ege Bölge Koordinatörlüğü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Türkiye Emekliler Derneği Manisa Şube yöneticileri, ve İzmir Türk Dünyası Dans / Müzik Topluluğu Sanatçısı Orkun Ejder ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Eğitimci Taner Çetin sunumuyla başlayan söyleşide, Türk Ocakları adına Öğretim Üyesi Ferdi Çiftçioğlu’nun açılış konuşmasının ardından söz alan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nden Doktorant Oder Kutluer, farklı tarzı ve bakış açısıyla ilgi ile dinlendi. Soru cevap kısmına yer verilen gecede kapanış konuşmasını yapan Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Şentürk Hoşgül, “azadlığa giden yolda, istiklal ve istikballeri uğruna vatan toprağına düşerek şehadete eren tüm şehitlerimize birkez daha rahmet diliyor, gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz” dedi. Göreve gelişlerinin 40. ayında, 40. etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Şentürk Hoşgül, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Gecenin sonunda konuşmacılar, Ferdi Çiftçioğlu ve Oder Kutluer ‘e gecenin anısına plaket takdim edilerek hatıra fotografı çektirildi.