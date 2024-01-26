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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Liginde başarılı bir sezon geçiren ve Play off’a katılmayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Play off’a adını yazdırmayı başaran bir diğer takım Akhisar Belediyespor Kulübüyle hazırlık maçında karşılaştı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Liginde başarılı bir grafik sergileyerek adını Play off’a yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Pazar günü deplasmanda oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlılar bir yandan da play-off maçlarına hazırlanıyor. Sultanlarımız, Tarık Almış Spor Salonu’nda Akhisar Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı ve mücadeleden, 20-25, 21-25, 25-20, 25-15 ve 10-15 set sonuçlarıyla 3-2 mağlup ayrıldı. Play off’ta mücadele edecek olan iki takım düzenlenen hazırlık maçında taktik ve stratejilerini sahaya yansıttı. Maç sonunda BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, iki takım sporcuları ve teknik heyetine teşekkür ederek Play-off yolunda başarılar diledi.

“HAZIRLIK MAÇLARI İLE EKSİKLERİMİZİ DE GÖRÜYORUZ”

Baş Antrenör Caner Doğançay, “Ligde son 3 maçımızı oynayacağız. Bu karşılaşmalara da galibiyet parolasıyla çıkacağız. Öte yandan play-off’lara kaldığımız için hazırlık maçları da oynuyoruz. Bu maçlarda eksiklerimizi ve hatalarımızı görüyoruz. Eksiklerimizi, odaklanarak ve daha çok çalışarak düzeltmek zorundayız. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak bu güce sahibiz ve çalışmalarımız bu doğrultuda ilerleyecek” dedi.