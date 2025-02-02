Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla personele yönelik eğitimlerine devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hizmet kalitesini arttırabilmek için personeline yönelik eğitim programlarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Ege Belediyeler Birliğinin işbirliğiyle belediye çalışanlarına yönelik ‘Öfke Kontrolü Eğitimi’ düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile İlçe Belediye çalışanlarının katılım sağladığı eğitim, MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitmen Ömür Köylü tarafından verilen eğitimde, öfke kontrolünün önemi, stres yönetimi ve vatandaşlarla etkili iletişim konularına değinildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitimlerle, hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha etkili bir kamu hizmeti sunmayı hedefliyor.