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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ahmetli Belediyesi işbirliğinde yapımı gerçekleştirilecek olan 27 metre uzunluğunda 3 açıklıklı betonarme menfez köprünün yapım çalışmaları başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan imzaladığı protokol çerçevesinde, Ahmetli’de yapımı gerçekleştirilecek olan 27 metre uzunluğunda 3 açıklıklı betonarme menfez köprünün çalışmaları başladı.

Ahmetli Belediyesi’nin yapımını gerçekleştireceği menfez imalatı için Manisa Büyükşehir Belediyesi de menfeze ait giderlerin yüzde 50’sini karşılayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Şube Müdürleri ve Mahalle muhtarları ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşlara bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Belediye Başkanı Ahmet Alhan, köprünün ilçeye halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Köprünün ilçe için olmazsa olmaz denilebilecek bir çalışma olduğunu söyleyen Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, “Yakınımızda Anadolu Lisesi var. Öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı bir bölge. Daha önceden burada konut yoktu. İhtiyaçta çok fazla yoktu. Şimdi burada yeni konutlar yapıldı. Nüfus da yoğunlaşınca burada köprüye ihtiyaç oldu. Yapılacak köprü ulaşımı da kolaylaştırmış olacak. 30 gün sonra üzerinden vasıtalar geçmeye başlayacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.