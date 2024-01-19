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Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin tatil eğlencesini katlamak amacıyla turne programı hazırladı. Program kapsamında Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Karagöz ve Hacivat’ ile ‘Oyuncaklar Ülkesi’ adlı tiyatro oyunları, il genelinde çocuk izleyiciler için perde açacak.MANİSA (İGFA) - Yarıyıl tatili için son ders zilinin çalmasıyla birlikte binlerce öğrenci karnelerini aldı ve tatile girdi.

Sergilediği birbirinden güzel oyunlarla on binlerce izleyiciye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin tatil eğlencesini katlamak amacıyla turne programı hazırladı.

Program kapsamında ‘Karagöz ve Hacivat’ ile ‘Oyuncaklar Ülkesi’ adlı tiyatro oyunları, il genelinde çocuk izleyiciler için perde açacak.

22 Ocak Pazartesi günü itibariyle ücretsiz turne programının başlayacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.