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MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nde 400 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Demirci ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nde 400 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek, derede biriken zararlı maddeler toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Demirci Şube Müdürü Gökhan Demir ve mahalle muhtarı Abdurrahman Ünlü çalışmaları yerinde takip etti.