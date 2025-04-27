485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl ilki düzenlenen Manisa Mesir Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın şampiyonu İranlı Uluslararası Usta (IM) Arash Tahbaz oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen turnuvada, 11 ülkeden 200 sporcu 9 tur boyunca zorlu bir mücadele verdi. 21 – 26 Nisan tarihleri arasındaki turnuvada dereceye giren sporcular için madalya ve ödül töreni düzenlendi. Manisalı milli sporcu Kerem Erten de bu turnuvada kazandığı puanlarla ilk kez Uluslararası Usta Normu’nu elde etti.

Kaliteli bir turnuva geçirdiklerini belirten Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Ak Nalbant, “Oldukça güzel bir reyting oranı da elde ettik. Çok mutluyuz, çok gururluyuz” dedi. Turnuvayı geleneksel hale getireceklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de belediye kaynaklarını azimli, sabırlı ve stratejik zekaya sahip gençlere hizmet olarak getireceklerini, desteklerin gidecek artacağını ifade etti.

Ödül törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Olcay Ak Nalbant, Alper Efe Ataman, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Turnuva Koordinatörü Erdem Nalbant, Turnuva Direktörü Gürkan Aydeniz, Büyükşehir Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, sporcular ve aileleri katıldı.

“TURNUVA ARTIK GELENEKSEL OLACAK”

Turnuvayı geleneksel hale getireceklerini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in selamlarını iletiyorum. Turnuvamıza yurt içi ve yurt dışından sporcularımız katıldı. Satranç; strateji, zeka ve azim isteyen bir spor dalı. Bu turnuva artık geleneksel olacak. Turnuvamızı devam ettirmek için belediyemizin kaynaklarını azimli, sabırlı ve stratejik zekaya sahip gençlerimize hizmet olarak getirmek için elimizden geleni yapacağız. Turnuvanın gerçekleşmesinde emek veren tüm isimlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“MANİSA’MIZI BİR SATRANÇ ŞEHRİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ”

Oldukça kaliteli bir turnuva olduğunu ve turnuvanın gerçekleşmesindeki en önemli katkının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve ekibinin olduğunu ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Ak Nalbant, “Bir haftadır satranç dolu günler geçirdik. Manisa satranç tarihinde bir ilk olan bu turnuva, ilk kez gerçekleşmesine rağmen oldukça kaliteli bir turnuva oldu. Oldukça güzel bir reyting oranı da elde ettik. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Milli sporcumuz Kerem Erten ilk kez Uluslararası Usta Norm’unu elde etti. Turnuvanın gerçekleşmesindeki en önemli katkı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve çok kıymetli ekibinin oldu. Emek veren ve büyük bir özveri gösteren hakem arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Umarım bu turnuva Mesir Festivali gibi gelenekselleşir. Manisa’mızı bir satranç şehri haline dönüştürmek için bizler elimizden geleni yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLDU”

İlerleyen yıllarda daha güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmak istediklerini belirten Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Efe Ataman, “Ülkemizde satranç adına çok güzel şeyler yapılıyor. Uluslararası Manisa Mesir Açık Satranç Turnuvası’nın en önemli özelliği 2025 yılının ilk turnuvası olması. Çok güzel bir başlangıç oldu. Eminim ki ilerleyen yıllarda çok daha güzellerine imza atılacaktır. Dereceye giren sporcularımızı kutluyorum. Manisalı kardeşimi Kerem Erten’i tekrardan kutluyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAZANANLAR TURNUVAYI DEĞERLENDİRDİ

Turnuvanın kazananı Arash Tahbaz, “İranlıyım. Manisa'da ilk kez bulunuyorum. Burada olmak çok güzeldi, çünkü her şey harikaydı. Atmosfer, turnuvanın organizasyonu, oteller, her şey çok güzeldi. Burada çok büyük ve güçlü bir turnuvada bulunmak ve hiç yenilgi almadan şampiyon olmak, beni çok mutlu etti. Dokuz tur sonunda beş beraberlik ve dört galibiyet aldım, hiç yenilgi yaşamadım. Bunun ardından şampiyon oldum. Organizasyona ve hakemlere teşekkür ederim. Herkes çok kibardı. Burada olduğum için gerçekten çok mutluydum. Umarım sizleri tekrar görürüm’ diye konuştu.

Kadınlarda birinci olan Mobina Alinasab, “İranlıyım ve GM seviyesindeyim. Bu turnuvayı FIDE'de gördüm ve organizatörle konuştum. Organizatör bana her şeyin uygun olduğunu, turnuvada oynayabileceğimi söyledi. Çok fazla stresliydim ve üzerimde çok fazla yük vardı, her oyun çok zordu, karşımdaki oyuncular iyi oynuyordu, dört büyük ustaya karşı oynadım. Genelde 11. sırada yer aldım, ayrıca kadınlar kategorisinde birinci oldum. Bize güçlü büyük ustalarla oynama imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum” diyerek Manisa’da bulunmaktan ve turnuvada mücadele etmekten çok mutlu olduğunu söyledi.