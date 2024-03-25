Manisa Gördesliler Derneği geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğine yoğun bir katılım gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Çağatay Uluçay İlkokulu bahçesinde gerçekleşen iftar yemeğine dernek başkanları, siyasi partilerin il, ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye başkan adayları, STK temsilcileri kurum müdürleri Manisa'da ve ilçelerde yaşayan Gördesliler ve 2 bine yakın vatandaş katıldı.

Manisa Gördesliler Derneği Başkanı Uğur Çağlayan, tüm davetlilere teşekkür etti.

Başkan Uğur Çağlayan "Manisa Gördesliler Derneği olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz iftar yemeğimize 2 bin davetli katıldı. Manisa ve ilçelerde yaşayan Gördesli vatandaşlarımızı iftar yemeğinde bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Gördesliler Derneği olarak iftar programımız her yıl devam edecektir. Aynı zamanda dernek olarak Manisa'da yaşayan Gördes'lileri bir çatı altında topluyoruz. Kültürümüzü gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarıyoruz. Manisa'da doğmuş ve büyümüş gençlerimize kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi öğreniyor, tanışma ve kaynaşmaya katkı sağlıyoruz. Bu mübarek ramazan gecesinde iftarın hazırlanmasın emeği olan destek sağlayan tüm üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, Allah'ım yaptıkları yardımları tuttukları oruçları kabul etsin diyorum. Nice mübarek ramazan gecelerinde iftar programlarında buluşmak dileğiyle " diye konuştu.