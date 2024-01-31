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MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kabazlı mahallesinde zamanla deformasyona uğrayan içme suyu terfi hattında 700 metrelik yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile mahalle sakinlerine daha verimli ve kaliteli su temini sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak adına yoğun mesaisini sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi’nde de zamanla deformasyona uğrayan içme suyu terfi hattında yenileme çalışması gerçekleştirdi. Hatta yapılan 700 metrelik yenileme işi sayesinde, mahalle sakinlerine kesintisiz ve daha verimli su ulaşması sağlandı. Mahalle sakinleri yapılan hizmetten dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.