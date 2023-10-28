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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Terminaller Şube Müdürlüğü, şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde stant açarak, vatandaşlara Türk Bayrağı ve Tür Bayraklı rozet armağan etti.

Terminal esnafından yolculara, otobüs şoförlerinden muavinlere kadar terminalde bulunan tüm vatandaşlarla tek tek bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, armağanlarını iletirken, Cumhuriyet Bayramımızı kutladı. Yapılan jest karşısında mutluluğunu gizleyemeyen vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ederken, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali de kırmızı-beyaza büründü.