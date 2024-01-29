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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesine bağlı Cuma Mahallesi’nde, evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Kaya ailesine eşya desteği sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle mutluluk yaşadıklarını ve moral bulduklarını belirten vatandaşlar, sağlanan destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekiplerine teşekkür etti.

İl genelinde belediyecilik hizmetlerini ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zor ve sıkıntılı günlerinde de sosyal belediyecilik yüzüyle yanlarında oluyor.

Bu kapsamda Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Cuma Mahallesi’nde evleri yanan Kaya ailesine 2 adet çekyat, 1 adet fırın, 1 adet çamaşır makinesi, 3 adet halı, 1 adet televizyon ve 1 adet buzdolabından oluşan eşya desteği sağlandı. Destek dolayısıyla memnuniyetini paylaşan Ayşe Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle mutluluk yaşadıklarını ve moral bulduklarını ifade ederek, zor günlerinde kendilerine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerine teşekkür etti.