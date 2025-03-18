Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve dayanışma ruhunu Manisa’nın dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen iftar programlarının son durağı Soma oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, belediye başkanlarının eşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“1,5 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Siz değerli hemşehrilerimle aynı sofrayı, aynı ekmeği, aynı yemeği paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz, yalnızca aynı şehirde yaşayan insanlar değiliz, birbirinin dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle mutlu olan 1,5 milyonluk büyük bir aileyiz. Ramazan, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek bir ay. Allah bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Ramazan Bayramımız şimdiden kutlu olsun” dedi.

“AYNI SOFRADA BULUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da “Değerli Somalılar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu kadar yoğun ilginiz ve katılımınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel Ramazan akşamında, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz, paylaşmanın ve birlikte olmanın güzelliğini hep birlikte görüyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar programı kapsamında çocuklar için düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü. Geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisi, jonglör ve palyaço gösterileriyle minik misafirler keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Manisa’nın her noktasına taşıyan iftar programları, farklı ilçelerde devam edecek.