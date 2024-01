Tahmini Okuma Süresi: dakika

6 Şubat’ta yaşanılan Asrın Felaketinde yaralar birer birer sarılırken Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde anlamlı bir projeye imza atıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha destek oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediyespor Kulübü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Manisa’ya yerleşen depremzede ailelere destek olunması adına önemli bir adım daha tamamlandı.

MCBÜ İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan ‘Gönülden Potaya’ isimli proje yapılan planlamaların ardından tüm kurumların destek verdiği bir yapıya dönüştü.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Büyükşehir Belediyespor Kulübü nezdinde projeye ciddi bir destek sağladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün Şubat ayının ilk haftasında oynayacağı Tofaş maçının gelirinin Manisa’ya yerleşen depremzede ailelere verileceği kamuoyuna duyuruldu. Proje ile ilgili MCBÜ’de bir açıklama yapıldı. MCBÜ Rektörü Rana Kibar’ın makamında yapılan açıklamada, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Orhan Elmalı, Gökmen Aytaç ve Engin Altun’un yanı sıra AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, MCBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin, Prof. Dr. Kadir Ay ve Prof. Dr. Oktay Üçer, Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Göksel Topcu, İletişim Fakültesi Doç. Dr. Pınar Güner Koçak ile proje ekibinden Cemre Aydemir, Büşra Vapurcu, Yağmur Nazlı Baydoğan, Pınar Bahadır ve Metin Mert Demirer yer aldı.

DEPREMZEDELERİN UNUTULMAMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Genç arkadaşlar bizi ilk olarak ziyarete geldiğinde biz şunun farkına vardık. Kendilerine de söyledim. Çıktıkları yol çok zorlu bir yol değildi. Çünkü, depremzedelerle ilgili gidecekleri her kapının onlara açılacağını söyledim. Çekinmeden her kapıya gidebileceklerini ifade ettim. Çünkü, bütün kurumlar depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir şey yapmak istiyordu. Sadece bu fitili yakacak bir ateş lazımdı. Öğrencilerimiz de bu işi iyi yaptı. Bütün kurumları hareketlendirdiler. Biz elimizden gelen katkıyı vermek için oyuncularımızı ve kulübümüzü projeye dahil ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün deprem bölgesine ve depremzede vatandaşlarımıza her türlü desteği verdi. Bu projeyi de Sayın Başkanımıza sunduğumuzda hemen kabul etti ve gerekli desteğin verilmesi için bizleri görevlendirdi. Burada öğrencilerimizin yaptığı en önemli şey şudur ki; maddi destek her türlü sağlanıyor. Maddi yaralar kapanıyor. Biz, depremden etkilenen vatandaşlarımız unutulmasın diye böyle bir projeye destek veriyoruz. Rabbim bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.