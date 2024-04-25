484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında, Halk Dansları Gala Gecesi gerçekleştirildi. Festival kapsamında 8 farklı ülkeden Manisa’ya gelen halk oyunları ekipleri, ülkelerine özgü halk dansları performanslarıyla büyük beğeni topladı.MANİSA (İGFA) - Bu yıl 484’üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, düzenlenen birbirinden güzel ve renkli etkinliklerle Manisa’yı adeta karnaval yerine dönüştürdü. Festivalin 2’nci gününün sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda Halk Dansları Gala Gecesi düzenlendi.

Etkinliği çok sayıda Manisalı vatandaş takip etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Bulgaristan, Kırgızistan, Özbekistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Moldova ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ekipleri, ülkelerine özgü halk danslarını sergiledi.

Gösterilerle Cumhuriyet Meydanı, gece boyunca şenlik alanına dönüşürken, gösteriyi izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Dans gösterilerinin ardından halk dansları gala gecesine katılım sağlayan gruplara, protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi, plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.