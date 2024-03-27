Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde “Genç Projeler” ismi verilen bir etkinlikte gençler ile buluşup Genç Manisa Kart’a ilişkin detayları da paylaşmıştı. MANULAŞ’a giden bir gencin ilk Genç Manisa Kart’ı teslim almasıyla da yeniliklerle dolu bir dönemin kapıları açıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün öncülüğünde hazırlanıp gençlere sunulan Genç Manisa Kart ile yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. İlk Genç Manisa Kart’ın Manulaş’tan teslim alınmasıyla da sürprizleri beraberin getirecek olan dönem resmen başladı. Başkan Ergün, Saruhan Otel’de ‘Genç Projeler’ ismiyle düzenlenen gençlerle buluşmasında bu yeni kart sayesinde gençlerin birbirinden güzel sürprizlerle tanışacağını belirtip konuşmasında şu müjdeleri vermişti: ”Hayallerinizi ve beklentilerinizi gerçekleştirme yolunda yapacaklarımıza ‘Genç Projeler’ adını verdik. Genç Manisa’yı Genç Projelerle daha dinamik hâle getirecek, gelişimin ve güçlü bir sosyal yaşamın merkezi yapacak, pek çok hizmet ve yatırım planladık. Bunlardan biri de Genç Manisa Kart. Size özel tasarlanan Genç Manisa Kart ile şehrimizde çok sayıda avantaja kavuşacaksınız. İndirimler, ücretsiz ikramlar, etkinlik biletleri, çekilişler gibi yaşamınıza bir nebze de olsa renk ve keyif katacak pek çok fırsatı Genç Manisa Kart’la sizlere sunmuş olacağız.”



“ÖĞRENCİLER İÇİN BİRBİRİNDEN GÜZEL AVANTAJLAR” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün’ün müjdelemesinin ardından gençlerde büyük heyecan uyandıran Genç Manisa Kart’a ilk başvuru da gerçekleşti. Heyecanla MANULAŞ’ın yolunu tutan Manisalı bir genç, Genç Manisa Kart döneminin fiilen başlamasına vesile oldu. Kişiye özel tasarlanan Genç Manisa Kart ile gençler, Manisa’da çok sayıda avantaja kavuşacak. İndirimler, ücretsiz ikramlar, etkinlik biletleri, çekilişler gibi gençlerin yaşamına renk ve keyif katacak pek çok fırsat Genç Manisa Kart’la gençlere sunulmuş olacak.