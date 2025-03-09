Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak “Hayatın İçinde Kadın Fotoğraf Sergisi” ve “Kadının Rengi Resim Sergisi” adlı iki önemli serginin açılışını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) işbirliğiyle hayata geçirilen sergide, “Hayatın İçinde Kadın Fotoğraf Sergisi” ve Gizem Tarım'ın “Kadının Rengi” adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sergi açılışına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın da katıldı.

Açılışta, Aysel Gürel'in 11 yaşında evlendirilen Ünzile adlı kız çocuğunun dramını anlatan “Ünzile” şarkısı seslendirildi. Bu anlamlı performans, serginin temasına duygu kattı.

Sergideki eserlerin yaratıcıları, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve etkinliğe katılanlara eserleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Sanatçılar, eserleriyle kadının toplumdaki yerini, yaşadığı zorlukları ve gücünü vurguladıklarını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı sergiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların sesine ve mücadelesine dikkat çekmeyi amaçladı.