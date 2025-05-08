İzmit Belediyesi, çocuklara yönelik eğitici ve keyifli etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. 10-11 Mayıs tarihleri arasında İzmit Oyuncak Müzesi’nde düzenlenecek özel atölyelerle çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 10 Mayıs Cumartesi günü Oyuncak Müzesi’nde “Farklılık Çiçeği Kolaj Atölyesi” gerçekleştirecek.

Saat 11.00’de 4-5-6 yaş grubuna, saat 15.00’te ise 7 yaş ve üzeri çocuklara yönelik yapılacak atölyede çocuklar, bireysel farklılıkların birlik içindeki güzelliğini sanatla ifade edecek. Mukavva şablonları, boyalar, el işi kâğıdı, eva kâğıdı ve fon kartonları gibi malzemeler kullanılarak hazırlanacak kolajlarla “hepimiz farklıyız ama aynı bahçedeyiz” mesajı verilecek. Her yaş grubunda 20’şer kişilik kontenjan bulunuyor.

11 Mayıs Pazar günü ise Anneler Günü’ne özel iki ayrı atölye çocukları ve annelerini bekliyor.

Saat 11.00’de 4-5-6 yaş grubu çocuklarla “Seni Seviyorum Anne: El İzi ve Parmak İzi Sanatı Atölyesi” gerçekleştirilecek. Bu atölyede çocuklar anneleriyle birlikte parmak boyalarıyla tuval üzerine sanat eserleri oluşturacak. Saat 15.00’te ise 7 yaş ve üzeri çocuklar için Anneler Günü’ne özel Fotoğraf Çerçevesi Atölyesi düzenlenecek.

Anneler Günü’ne özel planlanan bu atölyelerde, anne-çocuk arasındaki duygusal bağın güçlendirilmesi, birlikte geçirilen zamanın kalitesinin artırılması, paylaşma ve iş birliği becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca çocuklukta iz bırakan özel anılar oluşturarak duygusal hafızanın desteklenmesi amaçlanıyor. İzmit Belediyesi, tüm çocukları Oyuncak Müzesi’nin masalsı atmosferinde düzenlenen bu eğlenceli ve öğretici atölyelere katılmaya davet ediyor.