İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 52 bin 656 polisin görev yaptığı belirtilirken 384 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda düzenleyeceği kutlamalara 35 bin kişinin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı’ndaki kutlamalarına ise 30 bin kişinin katılım sağladığı belirtildi.

Açıklamada izinli kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, katılımcıların sorunsuz şekilde dağıldığı belirtildi.

Valilik, şehir genelinde izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösterilere izin verilmediğini vurguladı. 1 Mayıs’ta İstanbul’da toplam52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığı ifade edildi. Valilikten yapılan paylaşımda ayrıca, "Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/TC_istanbul/status/1917942372622651584