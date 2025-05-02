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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Yönetim ve denetleme kurullarında görev dağılımı yapılarak yeni dönem için çalışmaların startını verdi.

Faruk Eker başkanlığındaki yeni yönetimde, Muammer Taşkıran, Ayhan Altındiş, Mehmet Akpınarca ve Esen Kurtulmuş Erel görev aldı. Şinasi Göktaş, Remzi Diner ve Ayşe Eker ise yeni dönemde denetleme kurulu üyesi oldu.

Edirne'de Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) Olağan Genel Kurulu’nda Faruk Eker yeniden başkan seçildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS), Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

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