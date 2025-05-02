Kayseri Valisi Gökmen Çicek, kent turizmin canlandırılması, geliştirilmesi ve elde edilen katma değerin arttırılması hakkında değerlendirmede bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çicek, İGFA'ya yaptığı özel açıklamada,turizmin sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizerek özellikle Kaniş-Karum,Erciyes,Koramaz Vadisi,Mutfak,Musuki ve Mimarinin muhafaza edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kayseri Valiliği'nde yapılacak olan Turizm Çalıştayı için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilecek toplantıda turizmin çeşitlenmesi gerektiğine değinen Vali Çicek, "Bölgeyi bir bütün olarak değerlendirip o kapsamda turizmin satışını yapmayı düşünüyoruz.Turizmin çeşitlenmesi önemli.Gastronominin yanında diğer değerlerimizi de canlandırmamız lazım. Bunu tıpkı Çanakkale gibi "değerler turizmi'ne almamız gerekiyor.İnsanların ziyaret etmesinsağlayacak potansiyelimiz var.Dünaya da eşi benzeri olmayan bugüne kadar 24 bin tablet çıkarılan Kaniş-Karum'u inşallah Urfan'ın Göbekli Tepesi gibi yapacağız.Bununda yanında Koramaz Vadisini değerlendirip buraya binlerce lavanta dikeceğiz,Dünyanın en güzel pistine sahip olan Erciyesi sadece kış turizmin yanı sıra diğer aylarda da boş kalmaması için kongre merkezi,spor kopleksleri yaparak turizme katkı sağlayacağız" dedi.

Turizmdeki koordinasyon ve sürdürülebilirliğin sağlanması için herkese görevlernü aktaran Vali Çicek,"En önemli görev düşüyor. Mevcudu korumazım.Bununla ilgili dünyaca Kayseri ile özdeşmiş olan mantımız,sucuğumuz,pastırmamızı muhafaza etmemiz etmemiz lazım. Kayseri'yi diğere mezkezlere bağlayan Yahyalı da bulunan Kapuzbaşı Şelalesi,Aziz George' nun mezarı,binlerce kuşu ile Sultan Sazlığı, gibi önemli turizm merkezlerimiz var.Kayseri'ye bir turistin ilimizde artı bir gün daha kalmasını nasıl sağlarız bunların çalışmasını yapmamız gerekiyor.Bu şehre hızlı tren gelecek ve geldiği zaman perakende sektöründe hareketlilik olacak.Çünkü bizdeki ürünler markalı ürünler kalitesindeve fiyatları çok ucuz.İnsanlar günü birlik alışveriş yapmaya.Bunu şimdiden gündeme almamız lazım. Yine spor ve sağlık turizmi de son derece önem taşıyor.Şehir Hastanemiz bölgenin en modern hastanesi.Sağlık turizminde sadece yurt ,içinde yurt dışından da insanlar geliyor. Tüm bunların belirli bir organizasyon ve takvim içerisinde planlamamız ve harekete geçmemiz gerekiyor" diye konuştu...