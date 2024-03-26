Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri sahurda evlerinde ziyaret etmeye, sofralarına konuk olmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, “Mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte öğrencilerimize erzak yardımının yanı sıra onlarla iftar ve sahur programlarında bir araya gelmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin evlerini sahurda ziyaret ederek onlarla birlikte sahur yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ramazan ayının sonuna kadar yaklaşık 10 öğrenci evini ziyaret etmeyi hedefliyoruz. Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu Temsilcisi Peyman Feyyazoğlu ile birlikte erzak yardımlarımızın yanısıra ev ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.