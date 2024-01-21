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Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kuyumcular Çarşısı 3. Etap ikinci kısımda devam eden sokak sağlıklaştırma işlerini inceledi.Manisa (İGFA) - Manisa’nın tarihi ve kültürel mirasını koruyup, zenginleştirip, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kuyumcular Çarşısında gerçekleştirdiği sokak sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi teknik ekipleri, yüklenici firma yetkilileri ile birlikte inceledi. İncelemeler sırasında heyet, Kuyumcular Çarşısı esnafına hayırlı işler diledi ve düzenlemelerin son durumu hakkında bilgiler verdi. Çarşı esnafı da sokak sağlıklaştırma işleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

500’ÜN ÜZERİNDE DÜKKAN YENİLENMİŞ OLACAK

Kuyumcular Çarşısı’ndaki incelemelerin ardından projenin detayları hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Şehzadeler ilçesinde de Kuyumcular Çarşısında ilk üç etaptaki çalışmalarımızı tamamlamıştık. Burada Manisa Belediyesi döneminde başlayıp, devam eden çalışmaların son etabına geldik. Üçüncü etap ikinci kısımda toplamda 79 parselde çalışmalarımızı bitirdikten sonra, bugüne kadar 500’ün üzerinde parselde iyileştirme çalışmalarını tamamlamış olacağız. Öncelikle, çatılardaki tadilatlarla başladık. Yalıtımlar, kiremitlerin tamamlanması, ardından sıva ve boya işleri, saçakların yapılması, kepenklerin takılması ve ardından da tek tip tabelaların yapılmasıyla imalatlara devam ediyoruz. Yaklaşık 3 ay içerisinde çalışmaları tamamlayarak, Şehzadeler ilçemizdeki çarşıda restorasyonu yapılmamış bir dükkan bırakmamayı hedefliyoruz. Şehzadeler ilçemizdeki esnaflar ve Manisa halkımız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

AÇIKDİL, “KADİM TARİHİMİZ ORTAYA ÇIKARKEN, ÇARŞI CANLANIYOR”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de projeye ilişkin yaptığı bilgilendirmede, “Bu tür çarşılar, kadim tarihi olan şehirlerde mutlaka vardır. Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı, ahi teşkilatının, esnafa verilen değerin yaşatıldığı çarşılar, bu tür çarşılardır ve önemlidir. Biz de 2009 yılında Cengiz Başkanımızın ilk döneminde, burada hem kadim tarihimizi ortaya çıkarmak hem de çarşıyı canlandırmak için çalışmalara başladık. 2009’dan bugüne kadar bu çalışmalar etap etap ilerledi. Her etabın proje onayı, kurul onayından geçmesi, zaman aldı. Ama artık son etaba gelindi, şimdi bitirilmek üzere. Cengiz Başkanımız bu işi çok önemsedi. Projeye ilk başladığımızda bedestenin olduğu yerin hemen önünde eski garaj vardı. Hatta daha önceden yıkılmış, yıkılmaya yüz tutan dükkanlar kalmıştı. Bir gün Başkanımızla oraya gittik. Oradaki esnafla konuştuk. O harabe görüntü oradan kalkınca, esnaflarımız da çok memnun oldu. Bedesten Meydanının düzenlemesini yaptık. Bedesten’in restorasyonu yapıldı ve alan bugünkü halini aldı. Bu tür çarşılar, açık AVM niteliğindedir. Dolayısıyla canlanması lazım. Esnaf yapısının yeme içme mekanlarının, halkın kullanacağı dükkanların, işyerlerinin olması lazım ki canlanabilsin. Bundan sonra o etaba geçildiğinde de inşallah Manisa o önemde bir değeri kazanmış olur. Burada yapılan çalışmalar ile ilgili olarak yine Manisa Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Çarşının Öyküsü Manisa kitabını hazırlayıp, Manisa’nın geçmişini unutturmamak adına önemli bir eseri bilgi hazinesine dahil etmiştik. Şimdi de kültür hazinesine kazandırmak adına Esnafın Öyküsü kitabı hazırlanıyor. Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.