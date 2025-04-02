Manisa Büyükşehir Belediyesi, son günlerde bazı basın yayın organlarında Gediz Nehri ve havzasındaki kirlilik iddialarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gediz Nehri’nin korunması için yetki alanları dahilinde tüm önlemlerin alındığı ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, çevre denetim yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerinde olduğunu anımsatarak, “Çevre Zabıta’mız olaylara anında müdahale ederek gelişmeleri ilgili kurumlarla paylaşıyor. Gediz Nehri’nin korunması için tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket ediyoruz,” dedi.

Pınar, Gediz Nehri’nin Manisa ve bölge için en önemli su kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

Gediz Nehri havzasındaki çevresel sorunlara duyarlılıkla ve çözüm odaklı yaklaştıklarını vrugulayan Pınar, "Nehir havzası geniş bir coğrafyayı kapsıyor ve kirlilik kaynakları çeşitlilik gösteriyor. Merkezi hükümetin yetkisindeki sanayi kuruluşlarının atık suları, kontrolsüz gübre ve ilaç kullanımı, tarımsal sulama kaynaklı sorunlar, iklim değişikliği ve kuraklık gibi etkenler su kalitesini olumsuz etkiliyor,” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Gediz Nehri’nin temizlenmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için sorumluluk alanlarında gerekli önlemleri aldığını ve yatırımları gerçekleştirdiğini belirten Pınar, bu çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Ancak sorunun çözümü için tüm paydaşların iş birliğinin şart olduğunu vurguladı. Pınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Gediz Nehri’nin korunması ve temizlenmesi için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini belirterek, nehrin geleceği için kararlılıkla çalışacaklarını bir kez daha vurguladı.