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Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 27’nci hafta maçında evinde oynayacağı Onvo Büyükçekmece maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kazanması halinde play-off oynamayı garantileyecek olan Potanın Tarzanları’nın mücadelesi 21 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak. MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki (BSL) 2’nci sezonunda iyi bir performans ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediye Spor play-off potasındaki yerini koruyor. Haftaya, 6’ncı sırada başlayan yeşil-beyazlı takım, 21 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Onvo Büyükçekmece’yi Manisa’da ağırlayacak. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takımda tedavi süreçleri devam eden James Anderson, Mustafa Baki Görür ve Sinan Sağlam takımdan ayrı çalıştı.

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