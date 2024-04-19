Meteoroloji'ye göre Marmara'da ve Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi ilk saatlerden doğu ve kuzeydoğu, akşam batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenirken, İstanbul Valiliği vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği vatandaşları hafta son için uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiyi paylaşan Valilik, Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi ilk saatlerden doğu ve kuzeydoğu,akşam batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, aynı gün gece batısında,Pazar sabah doğusunda etkisini kaybetmesi beklendiğini duyurdu.

Valilik, Marmara'da rüzgarın Cumartesi sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu,öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan paylaşıma, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminine ilişkin detaylı haritası da iliştirdi.