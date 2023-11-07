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Galibiyet serisini sürdürmek isteyen yeşil beyazlı takım, 8 Kasım'da Ata Spor Kulübü Voleybol Takımı ile Manisa Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, hücum ve savunma oyunları üzerine yapılan taktik uygulamaların ardından servis çalışmalarıyla son buldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 6.Grup’ta liderliğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 8 Kasım Çarşamba günü (yarın) saat 17.00’da Manisa Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacağı Ata Spor Kulübü Voleybol Takımı maçının hazırlıklarını tamamladı. MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Ligi 6.Grup’ta mücadele eden ve 6 maçı da kayıpsız atlatarak liderliğini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Ata Spor Kulübü Voleybol Takımı maçının hazırlıklarını tamamladı.

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