Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gençlik Senfoni Orkestrası (MAGSO) için 15-24 yaş arası genç müzisyenlerin katılımıyla düzenlenen seçmeler tamamlandı. İlk performans, 19 Mayıs'ta sahnelenecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gençlik Senfoni Orkestrası (MAGSO) için 15-24 yaş arası genç müzisyenlerin katılımıyla düzenlenen seçmeler tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirerek yaylı, nefesli ve vurmalı çalgılarda yetenekli gençleri bir araya getirecek Gençlik Senfoni Orkestrası’nı kurdu. Orkestra için yapılan seçmelere başvurular, büyük ilgi gördü. Genç müzisyenler; keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, obua, fagot, trompet, korno, trombon, tuba ve vurmalı çalgılar gibi çeşitli branşlarda yeteneklerini sergiledi. Adaylar, hem kendi seçtikleri eserleri hem de jüri tarafından belirlenen parçaları icra ederek değerlendirildi.

Değerlendirme jürisinde, MAGSO Kurucu Şefi ve Genel Müzik Direktörü Uğur Sayınbatur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Koordinatörü Yonca Gezgin, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Keman Öğretmeni İhsan Canbazoğlu, Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu Şefi Arcan Hacer Aydınlı, Keman ve Solfej Eğitmeni Murat Türk ve Müzik Öğretmeni Pınar Sayınbatur yer aldı. Nefesli ve vurmalı çalgılar branşlarında başarılı olarak orkestraya seçilen genç müzisyenler, provalara hemen başlayacak.

Orkestra Şefi Uğur Sayınbatur, seçmelere gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “Bugün harika bir oluşumun içerisindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Senfoni Orkestrası’nın kurulum aşamasındayız ve çok yoğun bir katılım oldu. Güzel sanatlar liseleri ile özel ve devlet okullarından, hatta çevre il ve ilçelerden gençler seçmelere katıldı. Adayların müzikal yeteneklerini, ritim duygularını, solfej bilgilerini ve enstrüman hakimiyetlerini değerlendirdik. Bu proje Manisa’daki gençler için büyük bir fırsat. Sanatçı kimliğimle birlikte, bu imkanı sundukları için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne gönülden teşekkür ediyorum. Belki de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda küçük bir dinletiyle ilk performansımızı gerçekleştirebiliriz” dedi.

