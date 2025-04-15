İzmir’in fuarcılıkta dünya markası haline gelen Marble İzmir, 30 yıllık tecrübesiyle 9-12 Nisan tarihlerinde sektörü İzmir’de ağırladı.İZMİR (İGFA) - Dünyayı İzmir’de buluşturan Marble İzmir’in daha da büyüyerek yoluna devam edeceğini ifade eden İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, “Hemen önümüzdeki senenin çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Çok daha güçlü bir şekilde Marble İzmir’i 50’nci, 100’üncü yıllara taşıyacağız” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 9-12 Nisan tarihlerinde dünyayı İzmir’de ağırladı. Marble İzmir, her yıl olduğu gibi bu yıl da kent ekonomisine önemli katkılar sağladı. İtalya, Fransa, Rusya, Hollanda, Çin, Güney Kore, Suudi Arabistan başta olmak üzere 17 ülkeden alım heyeti, Türkiye genelinde 49 şehirden firmaların yanı sıra 27 ülkeden 188 yabancı katılımcı geldi. Toplam 1000'den fazla yerli yabancı katılımcı fuarda yer aldı.

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Marble İzmir’in geçmişi için 30 yıl denilse de, mermerin Kültürpark’ta ilk sergilendiği 5 yıl da sayılırsa 35 yıllık bir maziden bahsedebileceğini söyledi.

30. Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda 27 ülkeden 188 katılımcı ağırladıklarını belirten Cumalıoğlu, “Hemen önümüzdeki senenin çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Dünyanın dört bir tarafındaki hem ticaret ataşelerimizle, hem uluslararası mermer üretici birlikleriyle, hem de makine üretici birlikleriyle iletişim halindeyiz. Çok daha güçlü bir şekilde Marble İzmir’i 50’nci, 100’üncü yıllara taşıyacağız” diye konuştu.

ŞİMŞEK: FUAR 85 MİLYONUNDUR

Tüm Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek ise fuarın çok iyi geçtiğini belirterek “Ülkemizin etrafı ateş çemberine dönmüş durumda. Her şeye rağmen fuar gayet güzel, bereketli geçti. Artık işimize dört elle sarılacağız. İhracatımızı nasıl artırırız bunun gayreti içinde olacağız. Biz bir numarayız diyorum. 1989 yılında 77 milyon dolar olan ihracatımız bugün 2 milyar doların üzerine çıktı. Gurur duyulacak bir sektör. Bu fuara sahip çıkmamız lazım, fuar 85 milyonundur. Danışma Kurulu toplantılarımızı yapıp önümüzdeki yılın fuarına hazırlanacağız. 2026 yılı için bugünden itibaren düğmeye basacağız, daha etkili, coşkulu bir fuar yapacağız” şeklinde konuştu.

