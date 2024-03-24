Mardin 1969 Spor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler karşısında genç golcüsü Serkan Köse’nin hat-trick yaptığı müsabakada 3-2 galip ayrıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Play-off umudunu sürdüren Mardin 1969 Spor, gittiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler deplasmanında altın değerinde 3 puan aldı.

Gümüşhane Yenişehir Stadında oynanan müsabakayı Hatem Yarar yönetti. Müsabakaya oldukça istekli başlayan Mardin 1969 Spor Tuncay Fındıkçı’nın ara pasında rakip defansın arkasına koşan Serkan Köse 4. dakikada meşin yuvarlağı Gümüşhane Sportif Faaliyetler filelerine gönderdi. Müsabakanın hemen başında 1-0 öne geçen Mardin temsilcisi istekli oyununu sürdürdü.

Dakika 28’i gösterirken bu sefer Emirhan’ın ara pasına koşan Serkan topu sert ve düzgün bir şekilde kaleci Gürkan Hervenik’in solundan filelere gönderdi. Mardin 1969 Spor Serkan Köse’nin golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda skorun verdiği rahatlıkla geri çekilen Mardin 1969 Spor kendi alanında pozisyonlar vermeye başladı. Gümüşhane Sportif Faaliyetler Ali Kılıç’ın 55. dakikada attığı golle skoru 2-1’e getirdi.

İkinci yarıda oyuna giren Mehmet İlter topu rakip ceza yayı önüne koşan Serkan Köse’ye gönderdi. 90. dakikada Serkan Köse buluştuğu topu sert bir şekilde rakip filelere gönderdi. Mardin 1969 Spor 3-1 öne geçti.

90+5’te Gümüşhane Sportif Faaliyetler Arif Cılak’ın kafa golüyle farkı tekrar bire indirdi. Mardin 1969 Spor Gümüşhane deplasmanından 3-2 galip ayrılarak puanını 34’e yükseltti.

Mardin temsilcisi Serkan Köse’nin hat-trick yaptığı müsabakada altın değerinde 3 puan daha almış oldu. Mardin 1969 Spor teknik direktör Ender Alkan’n görevine son verdiği günden sonra oynadığı 3 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Mardin 1969 Spor 3 Nisan Çarşamba günü ligin lideri Aliağa Futbol A.Ş.’yi kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacak.