Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mardin'de düzenlenecek Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Fethi Geleneksek Türk Okçuluğu Bölge Şampiyonası başvuruları sürüyor.Şehmus EDİS (mARDİN İGFA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı işbirliğinde 15-17 Ocak tarihleri arasında Mardin'de Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Şampiyonası düzenlenecek.

Fetihleri Anlamak, Fatihleri Anmak Kudüs’ün Fethi ve Selâhaddîn Eyyûbî programı kapsamında düzenlenecek Bölge Şampiyonasına, Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden başvuru yapacak sporcular katılacak.

Bireysel Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde yapılacak yarışmalarda geleneksel kıyafetler giyilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel ekipmanlar kullanılacak.

Müsabakalar, 15-17 Ocak tarihleri arasında Mardin Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleşecek.