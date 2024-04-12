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Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanlığınca düzenlenen Ramazan Bayramı kutlaması; CHP yerel seçimlerde ülke genelinde birinci parti çıkınca, partili partisiz halkın yoğun katılımıyla Marmaris bayram yeri oldu.Ata SEVGİ MUĞLA (İGFA) - CHP Marmaris İlçe Başkanlığındaki bayramlaşma törenine; CHP Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş, Muğla Milletvekilleri Gizem Sayar Özcan, Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, İl Başkanı Zekican Balcı da katılırken, Marmaris’in çiçeği burnunda Belediye Başkanı CHP’li Acar Ünlü tüm konukları parti binasında karşılayarak, bayramlarını kutladı. Marmaris’in sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği kutlamada salon gelen konuklara küçük gelince, bayram anısı toplu fotoğraf çekimi sokakta yapıldı.

Genel Başkan Özel ve Başkan Zeyrek Manisalılarla bayramlaştı

Genel Başkan Özel ve Başkan Zeyrek Manisalılarla bayramlaştı

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