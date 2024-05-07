CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, ilçe yönetimiyle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i makamında ziyaret ederek, her zaman desteğe hazır olduklarını vurguladı.BURSA (İGFA) -Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile ilçe yönetimini Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Ziyarette, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve başkan yardımcıları ile partililer de yer aldı. Başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini belirten CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, seçim döneminde olduğu gibi her zaman destek olmaya hazır olduklarını vurguladı. Şahin, “Nilüfer, Türkiye ve Bursa’nın gözbebeği konumunda. Nilüfer’in başarısını daha da yukarı taşımak için üzerimize düşen ne varsa, örgütümüzle birlikte yapmaya hazırız. Örgütten gelen bir başkan olmanız, bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Başarılı çalışmalar yapacağınıza inanıyoruz” diye konuştu.

Kampanya dönemi ve sonrasında CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin öncülüğünde örgütün desteğini gördüklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, “Biz de sizin yanınızda olmaya çalıştık. Birlikte güzel bir süreç geçirdik. Buradaki esas görevimiz, birlikte başarılı işler yapmak. Yönetimimizi belirledik, artık sahaya çıkma zamanı. Nilüfer’de herkese dokunacağız. Bunu, sizin de desteğinizle yapacağız. Sorunları biliyoruz ve bunları çözmek için çalışacağız” dedi.

Fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Şadi Özdemir, talep ve öneriler üzerine değerlendirmelerde de bulundu. Başkan Özdemir, Nilüfer’de gerçekleştirmek istedikleri projeleri de paylaştı.

Ziyaretin sonunda CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yaptıkları bağışın belgesini, Başkan Şadi Özdemir’e verdi.