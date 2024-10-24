Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen kırsal konutların altyapı çalışmalarına devam ediyor. Hummalı bir şekilde gerçekleşen çalışmalar kapsamında Akçadağ İlçesi Gölpınar Mahallesi’nde yapılan 79 kırsal konut için altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallesinde yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini belirten Gölpınar Mahalle Muhtarı Memet Güngör: "MASKİ görevini iyi yapıyor. Özellikle bizim bölgede işler çok iyi oldu. İçme suyu ve kanalizasyon hattı inşa ediliyor. TOKİ'nin deprem konutlarının altyapısını yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e de destekleri için çok teşekkür ederiz. Bizi mağdur etmediler." dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ SİNAN ÇEÇEN: “DEPREMİN YARALARINI SARIYORUZ”

Malatya genelinde TOKİ’nin deprem konutları çalışmaları kapsamında altyapı inşa ettiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Deprem sonrası şehrimizde büyük bir altyapı yenileme çalışmaları başlattık. Akçadağ İlçesi Gölpınar Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 79 deprem konutunun altyapısını inşa ediyoruz. Bu kapsamında 1000 metre kanalizasyon hattı çalışmaları ve 100 tonluk su deposu inşa çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.