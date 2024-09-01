Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yerel bir gazete yer alan ve Fikri Bayrıl Spor Tesislerinin olduğu bölgede gereksiz kazı yapılıyor iddialarını yanıtladı.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, yerel bir gazetede yer alan ve MASKİ’nin gereksiz yere kazı yaptığına dair haber ile ilgili gerçekleri paylaştı. MASKİ tarafından yapılan açıklamada, “Yurttaşlarımızı yağışlı havalarda taşkın riskine karşı korumak için Yunusemre ilçemize bağlı Güzelyurt mahallesi Dr. İbrahim Erdemir Caddesi’nde 5801 ile 5770 Sokak ve çevresinde yüzey sularının yaşam alanlarından sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için çalışmaktayız” denildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Yunusemre ilçemize bağlı Güzelyurt Mahallesi Dr. İbrahim Erdemir Caddesi’nde 5801 ile 5770 Sokak ve çevresinde yüzey sularının yaşam alanlarından sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için çalışmaktayız. Yağışlı havalar öncesinde bölgede ikamet eden yurttaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yağmur suyu ızgaraları ve bağlantı hattı imalatları gerçekleştirmekteyiz. Çalışmamız herhangi bir taşkın riskine karşı önleme yöneliktir. İdare olarak hemşehrilerimizin yağışlı havalarda mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” denildi.