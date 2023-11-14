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MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan yeni yerleşim bölgesinde içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yeni açılan yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan yeni yerleşim bölgesinde içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte vatandaşlara kesintisiz ve verimli su imkanı sağlandı.

Büyükşehir Muhtarlık İşleri Salihli Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar da çalışmaları yerinde takip etti.