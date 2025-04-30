Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kentsel Ekonomi Forumu Yönlendirme Komitesi Toplantısına katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Kentsel Ekonomi Forumu’nun (UEF7) Birinci Yönlendirme Komitesi Oturumu’na çevrimiçi olarak katıldı.

Komitede yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Kılca, Karatay Belediyesi’nin finansal başarıları ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

Başkan Kılca, konuşmasında şunları kaydetti: “Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek olan Kentsel Ekonomi Forumu’nun Yönlendirme Komitesi’nde bulunmaktan şahsım ve şehrim adına büyük bir memnuniyet duyuyorum. 30 yıla yaklaşan belediyecilik tecrübemizle, kamu çalışmalarında etkileşimi artıran bu tür organizasyonların, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz. Karatay’da hayata geçirdiğimiz başarılı uygulamaları her zaman, her platformda paylaşmaya hazırız.”

KARATAY’IN BORÇSUZ BELEDİYECİLİK MODELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Karatay Belediyesi’nin mali disipliniyle örnek gösterilebileceğini vurgulayan Başkan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğru planlama, gerçekçi yatırımlar, etkili tasarruf yöntemleri, enerji verimliliği ve ekonomik gelişmelerin analiz edilmesi gibi alanlardaki adımlarımız; Karatay Belediyesi’ni borçsuz bir belediye haline getirmiştir. Bu anlayış, kentsel ekonomiye katkı sağlayan önemli bir modeldir.”

BELEDİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE 24 BİN KONUT ÜRETİLDİ

Konut arzı konusunda Karatay’ın Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Kılca, bugüne kadar belediye öncülüğünde kooperatif modeliyle 24 bin konut üretildiğini ifade etti. Kılca, vatandaşların bu sayede ev sahibi olduklarını belirterek, bu alandaki deneyimlerinin de forumda değerli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

KILCA’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VURGUSU

Karatay Belediyesi olarak tüm yatırımları sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Kılca, bu çalışmaların gönüllü yerel değerlendirme raporlarında ele alındığını ve her yıl revize edilerek paydaş kurumlarla paylaşıldığını söyledi. Komite üyelerine teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, Ekim ayında yapılacak Uluslararası Kentsel Ekonomi Forumu’nun anlamlı paylaşımlara ev sahipliği yapacağına olan inancını dile getirdi.