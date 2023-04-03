Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin ardından kentlerden ayrılan öğrencilerle ilgili "81 ilde, gerekirse mütevazı da olsa okulları açtıktan sonra nakillerini alan öğrencilerin tekrar nakillerini bölgeye aldıklarını gördük. Şu anda 20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak büyük depremlerin ardından hayatı normalleştirmek için vatandaşlara her türlü desteği sağlandığını kaydeden Bakan Mahmut Özer, eğitim öğretimi normalleştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bakan Özer, bu süreçte afetten etkilenen bölgelerde eğitimi normalleştirirlerse hayatın normalleştiğini gördüklerinin altını çizdi.

Başlangıçta 10 ilden 71 ile nakiller açıldığını kaydeden Bakan Özer, "Diğer illere öğrenci velilerimiz götürülüp nakillerini yaptırmıştı. 250 bine ulaşmıştı nakiller ama eğitim öğretimi artık 81 ilde, gerekirse mütevazı da olsa okulları açtıktan sonra nakillerini alan öğrencilerin tekrar nakillerini bölgeye aldıklarını gördük. Şu anda 20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü. Nakillerini bu illerimize tekrar aldırarak eğitim öğretimlerine buradan devam ediyorlar. Dolayısıyla Bakanlık olarak hızlı şekilde her şart altında ve her yerde eğitime devam mottosuyla bu süreci tüm arkadaşlarımızla, tüm sahadaki bakan arkadaşlarımızla çok başarılı şekilde yönettiğimize inanıyorum. Tabii, bu sürecin kahramanları, öğretmenlerimiz... öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Konuya ilişikin değerlendirmeleri bakanlığın resmi internet sitesinden de paylaşan Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz ilk günden itibaren Millî Eğitim Bakanlığının görevlendirmesini beklemedi. Orada bir afet durumu olduğunu gördüğü için herkes sahaya indi. Gece gündüz demeden gerek eğitim, gerek psikolojik destek, gerek malzemelerin tasnifi, gerek insanlara yardım etme, arama kurtarma çalışmalarında büyük fedakârlıkla çalıştı. Tüm öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz, tüm öğretmenlerimize minnettarız. İnşallah, devlet millet el ele vererek bu süreçleri de hızlı şekilde atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.