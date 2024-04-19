Millî Eğitim Bakanlığınca şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme suretiyle atama sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atamalar yapıldı.

Bu kapsamda, atama sonuçları Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlandı.

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