Genel Kurul’da göreve gelen Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i makamında ziyaret etti. Sporu tabana yayarak her yaştan insanı sporla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Or, kulübün hedeflerini de Başkan Özdemir ile paylaştı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nisan ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve gelen Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün yeni yönetimini, Halk Evi’ndeki makamında ağırladı.

Ziyarette, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Tezcan Öztürk, Okan Şahin ile Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül yer aldı.

Kulübün genel durumu ve gelecekteki hedefleri hakkında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e bilgi veren Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek, görev dağılımını yaptıklarını belirtti. Kulüp olarak sporu, tabana yayarak her yaştan insanı sporla buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Muharrem Or, “Amatör sporlara ağırlık vererek, halkı sporun birçok branşıyla buluşturmak istiyoruz. Kentte yaşayan her insana spor yapabilecekleri nitelikli ortamlar hazırlamak için çalışmalarımıza ilk günden başladık. Güçlü altyapıya sahip kulüplerden biriyiz. Farklı spor branşlarında başarılı sporcular yetiştirip, Milli takımlara ve profesyonel liglere göndereceğiz. Bunun yanı sıra profesyonel liglerde yer alan ve başarılarıyla Nilüfer’i gururlandıran hentbol ve voleybol takımlarımız var. Yeni sezonda da hem voleybolda hem de hentbolda başarılı takımlar oluşturarak, yeni başarılar elde etmek istiyoruz” diye konuştu.

Nilüfer Belediyespor yönetimine başarılar dileyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, kentte yaşayan herkesin sporla buluşması adına amatör spor branşlarına yönelmenin önemine vurgu yaptı. Başkan Özdemir, “Nilüfer Belediyespor’un, herkesin faydalanabileceği bir konuma geleceğine inanıyorum. Amatör spor branşlarına yönelmek, gençlerin, çocukların, kadınların sporla buluştuğu ortamları oluşturmak, temel hedeflerden biri olmalı. Belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile iş birliği içinde güzel işler gerçekleştireceğinize inanıyorum. Kadın voleybol takımı ile erkek hentbol takımımızın yeni başarılarla bizleri gururlandıracağını umuyorum. Size güveniyoruz” diye konuştu.

Ziyaretinsonunda Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e hentbol takımının formasını hediye etti.