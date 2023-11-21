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Millî Eğitim Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelecek öğretmenler için Ankara ve İstanbul'da çeşitli etkinliklerin de yer aldığı özel bir program hazırlandı.ANKARA (İGFA) -24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler, tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan öğretmenlerin katılımıyla 22 Kasım'da Ankara'da başlayacak.

Etkinlikler kapsamında, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 81 ilde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer alacağı serginin açılışı yapılacak ve yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek.

81 ilden seçilen mesleğinde fark yaratan öğretmenler ve şehit öğretmen yakınları, "Şehit Öğretmenler Abidesi" ziyaret ettikten sonra "100. Yıl Eğitim Hatıra Ormanına" fidan dikecek.

Sonrasında, tarihî ve kültürel geziler kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 1 ve 2. Meclis Binası, Hacı Bayram Veli Cami ve Müzesi ile Taceddin Dergâhı ziyaret edilecek.

Aynı günün akşamında, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla öğretmenler ve şehit öğretmen yakınlarına akşam yemeği verilecek.

Öğretmenler, kültürel ve tarihî geziler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Camisi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayisini (TUSAŞ) ziyaret edecek.

Aynı günün akşamında, Başkent Öğretmenevinde şehit öğretmen yakınlarına akşam yemeği verilecek ve Hayati İnanç'ın şehitlik ile ilgili programı olacak. Öğretmenler, 24 Kasım'da Bakan Tekin ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek.

İSTANBUL'DA DA ÖZEL PROGRAM

Öğretmenler; Ankara'daki programın ardından tarihî, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceği özel programla 24 ve 25 Kasım'da İstanbul'da ağırlanacak.



İstanbul'daki özel programda öğretmenler; Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Camisi, Sultanahmet Meydanı, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gibi İstanbul'un tarihî, kültürel ve doğal alanlarını ziyaret edecek.

Öğretmenler, sonrasında BAYKAR AE-GE Merkezini ziyaret edecek.

Öte yandan, 81 ilden seçilen mesleğinde fark yaratan öğretmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.