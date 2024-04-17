Öğrencilerin staj yaptığı ya da mesleki beceri kazandığı 94 bin 301 işletmeye yönelik denetimlerde, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesi feshedildi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 2 Şubat 2024'te yayımlanan "Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği" konulu genelge kapsamında, mesleki eğitimdeki öğrencilerin beceri eğitimleri aldığı işletmelere yönelik denetimlerin artırılması ve eğitimlerin yoğunlaştırılmasına ilişkin yeni kararlar yürürlüğe girmişti. Aynı mevzuat hükümleri gereği, mesleki eğitimde "iş sağlığı ve güvenliği" açısından şartları uygun olmayanlarla sözleşmelerin feshedilmesi, bu iş yerlerine öğrenci gönderilmemesi, denetimlere meslek birlikleri ile eğitim müfettişlerinin de katılması istenmişti.

Genelgenin yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen iki buçuk ayda, öğrencilerin beceri eğitimi aldığı işletmelere yönelik denetimler ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimler hız kazandı. Bakanlık, bu kapsamda işletmelerde öğrencilerin staj yaptığı ve mesleki eğitim aldığı atölye ve laboratuvarların iş sağlığı ve güvenliği bakımından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığını yakın takibe aldı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bakanlığın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge hükümleri doğrultusunda, şubatta il istihdam ve mesleki eğitim kurulları acil gündemle valilik bünyesinde toplandı. Toplantılar neticesinde Bakanlık ile paylaşılan raporlara göre, 94 bin 301 işletmeye yönelik meslek birlikleriyle denetimler yürütüldü. Çalışma sonucunda bugüne kadar bu işletmelerden iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan 8 bin 406'sının sözleşmesi feshedildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN İŞ YERLERİNDEKİ ÖĞRENCİLER, EĞİTİMLERİNİ YENİ İŞLETMELERDE SÜRDÜRECEK

Bu işletmelere, gerekli koşullar sağlanana kadar staj ya da beceri eğitimleri için öğrenci gönderilmeyecek. Sözleşmesi feshedilen iş yerlerindeki öğrenciler, yeni işletmelerde eğitimlerine devam edecek. Bunun yanında, 425 bin 821 öğrenci ile 38 bin 697 personel, öğretmen ve yöneticiye iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim verildi. Öte yandan Bakanlığın ilgili mevzuat ve genelge hükümleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarla, denetim yapılan iş yeri sayısı ile konuya ilişkin eğitim alanların sayısı her gün artıyor.